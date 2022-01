GF Vip, Delia contro Soleil: «Dimmi cosa è successo sotto le coperte con mio marito». La bomba è scoppiata! Le due donne e protagoniste di questa edizione hanno il loro primo vero faccia a faccia da concorrenti durante la diretta di venerdì sera.

Delia Duran è ufficialmente un nuovo concorrente della casa del grande Fratello Vip. Durante la diretta di venerdì sera la moglie di Alex Belli ha avuto il suo primo e inevitabile scontro con Soleil.

«Non sono qui per andare contro di te - esordisce Delia - ma sono qui per parlare, per capire, avremo il tempo per parlare, voglio conoscere tutti. Alex mi ha detto tutto, perchè non ammetti quello che è successo sotto le coperte?»

Soleil: «Benvenuta, ma io non ho interesse a parlare con te. Io e Alex siamo sempre stati coerenti. Alex mi ha detto che stavi poco bene, ma ora mi preoccupo. Congratulazioni ce l'hai fatta. Alfonso mi sento tipo Indiana Jones con la mummi... è una persecuzione. Alex mi ha sempre raccontato di un matrimonio a cui teneva tanto, poi però c'è una donna che va sempre contro a suo marito, inizialmente giustificavo questa cosa. Il nostro è stato un rapporto di amicizia che abbiamo anche chiamato amore ma non c'è mai stato interesse di una relazione. Ho provato a spiegartelo, è vero tra noi c'è stato un momento di sbando, è ovvio che le emozioni si siano alterate, ma abbiamo sempre cercato di tutelare il matrimonio. Lui è uscito per recuperare e io invece vedo qui una farsa televisiva e non capisco se voi due vi siete studiati questo teatrino».

«Tu sapevi che eravamo sposati e perchè siete andati oltre - prosegue Delia - è questo che mi ha dato fastidio, mettiti nei miei panni, io era distante da voi, ero una donna ferita e quello che ho fatto era una vendetta». Soleil: «Io ti ho portato rispetto finchè non mi hai mancata di rispetto»

Belli interviene: «Sole io non ero assolutamente d'accordo sull'ingresso di Delia. Io vi invito davvero a non andare oltre, avete tutto il tempo per parlare e capire, io e Sole abbiamo sempre spiegato molto bene questo rapporto. Delia tu sei lì per capire la verità». «Ma la verità non ve la potevate dire tra voi e fare terapia di coppia?», conclude Delia.

