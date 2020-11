Gf Vip , il segreto di Alfonso Signorini : «Non so come dirlo ai concorrenti, la prenderanno male...». Il conduttore del reality di Canale 5 ha lanciato una "bomba" durante una puntata di Casa Signorini. Una notizia, ancora sconosciuta ai vip reclusi, che potrebbe scatenare reazioni inaspettate.

Ecco le parole di Alfonso Signorini: «Adesso la cosa più difficile sarà quella di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di più di due mesi. Gli diremo tutto entro venerdì. Non so quali saranno le reazioni. Chiederemo loro di passare Natale e Capodanno nella casa e che lo show chiuderà a metà febbraio».

Poi, Signorini ha parlato del suo rapporto con Ilary Blasi: «Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente, ma lo stesso vale con Alessia Marcuzzi. Tra l’altro Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese. La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco Totti. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza Covid. Totti non ha passato una bella esperienza. Tutti e due si sono ammalati di Coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così. Per Francesco è stato anche peggio ecco».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 21:25

