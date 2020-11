Elisabetta Gregoraci , lite furiosa con Pierpaolo Pretelli al Gf Vip : «Tira fuori le pal*** come Briatore». Lui la gela: «È finita». Nella Casa è scoppiata un'accesa discussione tra l'ex moglie di Flavio Briatore e l'ex velino. Elisabetta Gregoraci ha accusato Pierpaolo di non aver preso posizione nella lite tra lei e Selvaggia Roma.

«Tira fuori le pal***», ha inveito la showgirl calabrese. Poi, ha rincarato la dose parlando con gli altri concorrenti: «A me piacciono gli uomini con le pal***. Per quello sono stata con Briatore che ha due pal*** così». Le parole al vetriolo di Elisabetta feriscono Pierpaolo che d'istinto le risponde: «Io non ti ho mai offeso, sono stanco di queste parole».

Poi in sauna con Andrea Zelletta e Enock, l'ex velino chiosa: «Il sentimento che provavo sta sparendo, non la cerco più».

