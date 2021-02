Gf Vip , Alda D'Eusanio choc contro Tommaso Zorzi: «Che frase del caz***». Intervengono gli autori. Pochi minuti fa, un "piccante" scambio di battute tra la giornalista neoinquilina della Casa e l'influencer milanese. I ragazzi, per distrarre Dayane Mello, hanno iniziato a scherzare sulle frasi che hanno tatuate sul corpo. Alda D'Eusanio, che non condivide la pratica dei tattoo, chiede ai compagni di avventura di leggerne qualcuna.

La frase di Pierpaolo Pretelli fa ridere tutti. In italiano recita così: «Non ho mai perso». E Tommaso Zorzi commenta ironico: «Ma lo puoi scrivere a 90 anni, non a venti». Poi è la volta dell'influencer milanese che rivela: «Io ho tatuato sul caz*** 'fun is fun' il divertimento è divertente». Alda D'Eusanio, incredula, chiede spiegazioni: «Hai tatuato sul caz*** questa frase? Che frase del caz***». Ma immediatamente scatta la censura. I microfoni vengono spenti e gli autori cambiano inquadratura. Poi Alda viene chiamata in confessionale e Stefania Orlando ci scherza su: «Ti richiamano talmente tante volte al giorno che ormai vanno un po' a caso, sparano nel mucchio».

Solo ieri, la giornalista era finita nell'occhio del ciclone per una frase detta a Dayane Mello subito dopo la notizia della morte del fratello. Appena rientrata nella Casa, Dayane Mello ha ricevuto le condoglianze di tutti. E la giornalista le ha chiesto: «Ma è quello bello? (il fratello scomparso, ndr)». Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Ma cosa chiede Alda? Siamo impazziti?». E ancora: «Totalmente fuori luogo, è l'ultima arrivata, poteva stare zitta». Non è tutto. Alda D'Eusanio, parlando con Dayane, ha anche aggiunto: «La razza brasiliana è proprio bella, hanno un sedere». Tornando a utilizzare il termine razza. E su Twitter scatta la nuova ship tra Alda e censura «Aldura».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 22:42

