Papaleo: «Scordato? Racconto l'aridità emotiva al tempo dei social»

di Valerio Di Marco

“Scordato”, nel senso anche di alterato nell’accordatura. Rocco Papaleo torna alla regia col suo nuovo film, in uscita nelle sale il 13 aprile, da lui anche scritto e interpretato. Storia di Orlando, mite accordatore di pianoforti tormentato da dolori alla schiena al quale cambia la vita nel momento in cui incontra la fisioterapista Olga (Giorgia, al debutto come attrice), che gli diagnostica una contrattura “emotiva”.

Papaleo, com’è stato tornare a dirigere?

«Necessario, ho seguito la necessità di esprimermi. Ora che ho scavallato la soglia dei 60 anni voglio fare quello che mi piace».

La storia è molto dickensiana, ricorda un po‘ “Canto di Natale”.

«Inconsciamente siamo tutti influenzati da ciò che abbiamo visto o letto. Non mi rifaccio mai a modelli precisi in modo volontario, però magari il racconto di Dickens è stata un’ispirazione inconsapevole».

Sull’aridità emotiva può influire anche la dimensione collettiva, specie dopo gli ultimi anni che abbiamo vissuto, caratterizzati da forti contrapposizioni sociali?



Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 06:10

