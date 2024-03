Olivia Colman, la rivelazione del premio Oscar: «Se fossi stata Oliver Colman avrei guadagnato di più»

di Redazione web

La disparità salariale tra uomo e donna non risparmia nemmeno gli attori di Hollywood. Secondo un'indagine di Forbes, le attrici guadagnano molto meno rispetto agli attori. Mentre Business Insider ha presentato una lista delle disparità più clamorose a Hollywood, che ha messo a confronto i due attori più pagati del 2018. Stiamo parlando di Scarlett Johansson (il volto de "La vedova nera") e di George Clooney, che tra i due sembrerebbe esserci una differenza di 198,5 milioni di dollari. La prima, infatti, in quell'anno ha guadagnato 40,5 milioni di dollari, a differenza del secondo che invece ne ha portati a casa 239 milioni.

La testimonianza di Olivia Colman sul gender pay gap

A parlare del gender pay gap è stata l'attrice Olivia Colman, che ha vinto un Oscar per la sua intepretazione in "La Favorita" ed è stata la Regina Elisabetta II nella serie televisiva targata Netflix "The Crown". In un'intervista rilasciata a The Amanpour Hour, un programma della CNN, ha dichiarato come, secondo lei, se fosse stata un uomo avrebbe guadagnato molto di più.

«Non fatemi cominciare sulla disparità dei compensi - ha dichiarato la star -, ma gli attori maschi vengono pagati di più perché si diceva che portassero il pubblico in sala.

Allora la presentatrice Christiane Amanpour ha incalzato, chiedendole se secondo lei esistesse ancora il problema nonostante il suo coinvolgimento in titoli importantissimi, uno dei quali le ha garantito anche la vittoria dell'Oscar. Così l'attrice ha risposto: «Sono ben conscia che se fossi stata Oliver Colman guadagnerei un casino di soldi in più. Per quello che ne so la disparità salariale dovrebbe aggirarsi intorno al 12% di differenza».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA