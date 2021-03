The Crown, la serie tv non parlerà di Meghan Markle ed Harry: il creatore spiega perché

Meghan Markle e il principe Harry fanno tremare la Corona, ma The Crown non parlerà di loro. Nella fortunata serie tv, trionfatrice agli ultimi Golden Globe, non ci sarà la storia dei duchi di Sussex. A chi era convinto che le accuse di razzismo alla Famiglia Reale e la famosa intervista rilasciata a Oprah Winfrey avesse fornito materiale per le sceneggiature delle future stagioni, risponde il creatore Peter Morgan. Una notizia che delude i fan che desideravano un futuro ancora lungo per la produzione Netflix.

The Crown non parlerà di Meghan

"L'Istituzione" è stata messa a dura prova dopo l'intervista esclusiva rilasciata da Meghan Markle ed Harry. Dopo la Megxit e le accuse di razzismo, la rottura sembra definitiva. Meghan, incinta di una bambina, ha raccontato che nella Famiglia Reale hanno espresso preoccupazioni per il colore della pelle di suo figlio Archie. Molti gli aneddoti esplosivi, ma il razzismo è quello che ha scosso maggiormente la Monarchia. Il principe William ha negato, mentre la regina Elisabetta ha cercato di rasserenare gli animi con una nota.

The Crown, l'intenzione di Peter Morgan

La sovrana ha dovuto affrontare in quasi 70 anni di regno tanti scandali e The Crown ha cercato di ripercorrerli tutti. La prossima stagione dovrà parlare del destino della principessa Diana, del divorzio e della monarchia dopo l'incidente di Parigi. A vestire i panni della principessa triste sarà questa volta Elizabeth Debicki, mentre Imelda Staunton subentrerà a Olivia Colman nel ruolo della regina Elisabetta. In molti si aspettavano che la Megxit sarebbe arrivata sul piccolo schermo in versione romanzata, ma Morgan è convinto che la serie debba affrontare argomenti lontani nel tempo. Non sarebbero trascorsi abbastanza anni, sostiene il creatore di The Crown, per analizzare la storia di Meghan da una prospettiva storica sufficientemente distante da non essere troppo coinvolti e poter rimanere imparziali. Senza dimenticare l'accordo milionario firmato dai duchi con Netflix.

The Crown non parlerà di Meghan

«Sono nel bel mezzo del loro viaggio e non so come finirà. Mi auguro con un po’ di felicità ma mi sento molto più a mio agio a scrivere di cose accadute almeno 20 anni fa. È abbastanza tempo per capire veramente qualcosa e la rilevanza dei fatti. Spesso le cose che oggi sembrano assolutamente estremamente importanti vengono dimenticate all’istante, e altre hanno l’abitudine di restare e dimostrarsi storicamente molto rilevanti e durature. Non so dove si collocheranno nello schema delle cose il principe Andrea o Meghan Markle e Harry. Non lo sapremo e c’è bisogno di tempo se non si vuole avere un approccio giornalistico. Sono un drammaturgo e avrei bisogno di una prospettiva più ampia. Ci sono già molti giornalisti che ne scrivono», sono le parole di Morgan.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 21:55

