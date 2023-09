Fabio Volo: «Mio figlio bullizzato a scuola, avrei picchiato quei ragazzi ma doveva farcela da solo» L'attore e scrittore si racconta: "Ho iniziato da poco a non sentirmi in colpa per il successo"







di Redazione web «Mio figlio ha avuto problemi di bullismo a scuola. D'istinto mi veniva di andare e picchiare i bulli. Lui mi chiedeva di aiutarlo e io l'ho fatto, ma cercando di fargli capire che potevo farlo fino a un certo punto. Poi doveva farcela da solo. E così è stato». Fabio Volo racconta al Corriere della Sera un momento dificile vissuto con suo figlio. L'attore e srittore ha due figli avuti dalla sua ex compagna Johanna Maggy. «Ho anche organizzato una pizzata con i miei figli e quel bimbo che faceva il bullo», racconta. Fabio Volo e Vittoria Puccini, un film per salvare la coppia fuori dalla comfort zone Mara Venier, lo sfogo del marito Nicola Carraro: «Che brutto periodo stiamo attraversando». Cosa succede Il successo Autore di libri diventato besteseller commenta il caso del libro del generale Vannacci. «Io scrivo un libro ogni due anni. Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 09:33

