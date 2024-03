Chance Perdomo, morto in un incidente l'attore di "Gen V" e "Le terrificanti avventure di Sabrina": aveva 27 anni

di Redazione Web

L'attore angloamericano Chance Perdomo, noto per il ruolo di Ambrose Spellman nella serie horror di Netflix "Le terrificanti avventure di Sabrina", è morto in un incidente stradale con la moto all'età di 27 anni. L'annuncio della tragica scomparsa, avvenuta venerdì 29 marzo, è stato dato dalla sua agente Larissa Saenz con un comunicato.

«Le autorità hanno informato che nessun altro individuo è stato coinvolto nell'incidente» ha precisato Saenz, senza al momento fornire altri dettagli sul luogo del decesso. «Il suo insaziabile appetito per la vita era percepito da tutti coloro che lo conoscevano.

A proposito del luogo in cui è avvenuto l'incidente, il magazine "Variety" ha contattato il Dipartimento di Polizia di Los Angeles, che al momento però non è stato in grado di confermare se la morte di Perdomo sia avvenuta a Los Angeles. L'ufficio del coroner di Los Angeles non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento avanzata sempre da "Variety".

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 11:54

