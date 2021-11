3/19, Kasia Smutniak: "Nel film di Soldini interpreto una donna che attraversa un cambiamento spirituale".

"3/19" è il nuovo film di Silvio Soldini interpretato da Kasia Smutniak. La vita di Camilla (Smutniak), avvocatessa di successo, viene sconvolta in una notte di pioggia a Milano quando viene investita da due extracomunitari in scooter dove uno dei due muore. Da quella notte tutto cambierà. « Mi sembrava molto interessante interpretare una donna che attraversa un cambiamento quasi spirituale » rivela Kasia Smutniak. « La cosa che mi manca di più nella società di oggi è la coerenza. Tramite il tema dell'elaborazione del lutto di una singola persona emerge una necessità di elaborazione di lutto di massa » continua l'attrice. « Il nostro film si intitola "3/19" ovvero il terzo morto del 2019, è cosí che vengono identificati i morti senza nome. È molto più facile oggi commuoversi per la vicenda di un singolo che per le storie di migliaia di persone ». "3/19" è nelle sale dall'11 novembre. (a cura di Paola Schettino Nobile)

