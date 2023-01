Sabato 7 gennaio, Maria De Filippi debutta come sempre su Canale 5 con la 26° edizione C'è Posta per te. In studio protagonisti di due sorprese l’amatissimo attore turco Can Yaman e “il gigante buono” re degli chef stellati Antonino Cannavacciuolo.

C'è Posta per te: Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo super ospiti della prima puntata

Le vicende della gente comune che appassionano da anni milioni di telespettatori in oltre 25 paesi nel mondo sono la vera forza di C'è Posta per te che trova in Maria De Filippi l’insostituibile mediatrice tra mittente e destinatario.



In occasione della prima puntata, in onda sabato 7 gennaio, in studio per due grandi sorprese due grandi personaggi l’attore Can Yaman e lo Chef Stellato Antonino Cannavacciuolo.

Per tutto l’anno arrivano alla redazione del programma migliaia di richieste tramite molteplici canali: la piattaforma Witty tv, le chiamate, le lettere, le mail e i fax.

A consegnare la posta: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo (new entry) che in sella alle loro biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e il resto del mondo per consegnare l’invito a partecipare.

