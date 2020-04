Nancy Brilli risponde ad Arnolfo. Quarantena: mogli in casa 1, percepite 8

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 10:06

. La moglie è ovunque, comunque, quantunque. È come una malattia, assai contagiosa. Il più delle volte ha decorso maligno. Cos'ha mio padre, dottore? Una moglie. Come? Non si preoccupi, ha sviluppato numerosi anticorpi, passa.D'altra parte sua madre, colpa il climaterio, è in piena crisi di. Tempo addietro si chiamava, si invecchiava tutti presto e quindi si opponeva resistenza leggera, roba di jeans e camicioni, a volte zoccoli e cavigliera se più a sinistra, molti colpi di sole se più a destra.Al passo coi tempi, si pittura i capelli anche di rosso, anche di blu, econ effetto totalmente straniante. Ultimamente è uscita abusivamente di casa per fare un tatuaggio: quarantine. Ma deve avere frainteso il significato. Il vero problema è che straborda, non solo dagli abitucci, ma anche in riempimento di spazio familiare coatto. Non perdona. Dilaga.. Arnolfo mio, che ti dico? Questo è un momento di pazienza. La tua croce portala con eleganza, si risolverà da sola. Nel frattempo sappi, in Cina dopo la quarantena c'è stato il boom di divorzi. Vedi tu, se è il caso, approfitta.