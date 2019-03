Amici, Federica Marinari dopo l'esclusione del serale: «Ecco la mia esperienza nel talent»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ arrivata a un passo dal serale di “” ma alla fineha dovuto abbondonare il sogno di continuare a frequentare la scuola di Maria De Filippi. Su Instagram Federica ha raccontato la sua esperienza nel talent Mediaset prima del ritorno a casa.L’esperienza è durata due mesi ma ha lasciato il segno e la Marinari ha voluto anche ringraziare i professionisti presenti nel programma: “Sono stati due mesi bellissimi per me – ha scritto sul social - ho avuto l’opportunità di fare Musica, di pensare solo a me e a Lei, senza dover fare 3 lavori al giorno o correre a destra e a sinistra. Sono stati due mesi dove ho messo a nudo le mie emozioni: ho pianto, mi sono affezionata, ho discusso ed ho espresso i miei pensieri senza aver paura di essere giudicata.Sono stati due mesi di studio e crescita: avere dei prefessori che ti fanno notare pregi e difetti, avere dei coach che ti fanno passare un’ora intera sopra una sola frase di un brano (quando nella normalità è tutto molto più veloce) è solo una grande Fortuna! Ringrazio @alex_britti per avermi fatto concentrare sulla mia intimità sul palco: l’ho sempre stimato e ascoltato, averci lavorato insieme è stato fighissimo! Ringrazio @thekolors_stash per avermi fatto capire che il mio essere arcobaleno può essere solo un vantaggio, se preso nel modo giusto. Ringrazio @rudy_zerbi perché i suoi 3 mi hanno fatto talmente tanto incazzare da farmi essere ancora più forte e decisa. In questo mondo se non sei convinta tu per prima, non potrai mai convincere gli altri. Ringrazio @timorworld per le sue lezioni di Body Expression e per avermi dato l’opportunità di vederlo da vicino in tutta la sua bellezza.😂😏 Ringrazio VOI #MARINERS e non: mi avete coccolata, amata e supportata! Lavorerò e canterò solo e soltanto per voi! Ma soprattutto ringrazio Maria: ho sempre avuto un po’ timore di lei, l’ho sempre vista grande e potente, la donna che vorrei essere io: decisa e cazzuta. Ma in questi mesi ho capito che non c’è persona più attenta nei confronti di noi ragazzi: ci passa dei concetti, ci insegna a vedere il mondo secondo gli occhi di un adulto buono, apre il suo cuore e insegna ad aprire il nostro. È una vera e propria bomba! Ringrazio anche tutto lo staff della redazione @amiciufficiale che mi ha sopportata sin dalle prime sfide, vi stimo tanto! E preparatevi.........ci vediamo il prossimo anno!😏 VI AMO 🌸♥️ 📸@enricabresciaph💄@anapopusoiamakep”….”.