Amici 21, Maria De Filippi tuona contro LDA: «Ma le pa**e nella vita dove le abbiamo?»

Amici, Maria De Filippi contro LDA, il figlio di Gigi D'Alessio, e la prof di canto Anna Pettinelli. Nel corso della puntata di oggi, la conduttrice ha fatto una ramanzina all’allievo, non lasciando spazio di replica. Ma si proceda con ordine. Il motivo? LDA si è esibito, senza l’aiuto dell’auto-tune, sulle note di It’s Oh So Quiet di Björk, un compito assegnato dalla Pettinelli.

Ma è stato Rudy Zerbi a suggerire all'allievo la modalità in cui cantare. Perciò, Anna ha sostenuto che la prova non aveva senso. «Rudy usa te per il dissing con me, è scorretto. Ho a che fare con un falso! Il mio voto a LDA è zero!» dice la prof mandando in ultima posizione LDA. E Rudy ha risposto: «Ma adesso basta! La tua voce mi uccide!» .

A innescare la bomba in studio è stato Alberto: «Se fosse possibile, vorrei andare al posto di Luca in sfida. Lui ha fatto meglio di me, perché non se lo merita. Non lo faccio per lui, ma per me, perché lo reputo corretto». Pettinelli, insegnante di Alberto, ha replicato: «Ne possiamo parlare dopo? Ne parliamo dopo, ci ragioniamo».

E qui, Maria ha chiamato in causa LDA, che ha detto: «Dispiace andare in sfida perché lei mi ha dato zero».

«Tu hai preso da me un non classificato perché Rudy ha fatto il lavoro per te», la replica della speaker.

«Follia, non mi sento da zero, ma mai nella vita – ha tuonato LDA -. Non è presunzione ma consapevolezza per cosa ho fatto qui. Ho studiato per una settimana e prendere zero è una follia». E la Pettinelli ha replicato: «Io non ti ho dato zero, ma non classificato e così ho risposto anche ad Alberto che ha preso le tue difese».

La De Filippi ha cominciato a non vederci chiaro e ha subito detto: «Difese non richieste, tu potevi proporti per andare in sfida indipendentemente da Luca. Perché se vai al suo posto lo metti in una condizione...».

«Ne abbiamo parlato prima con Luca » ha risposto Alberto, insospettendo ancor più Maria che è esplosa: «Dunque tu stai dicendo che la tua insegnante sbaglia, le stai dicendo in faccia: “Guardi, lei è meglio che faccia un giro da un’altra parte. E al posto di LDA vado io in sfida’. E tu LDA, non dici nulla? Ma le pa**e nella vita dove le abbiamo? A casa? Sei in sfida e ci vai, ogni giorno siete tenuti a cantare».

La furia della conduttrice ha coinvolto anche la Pettinelli: «Luca, scegli di fare il cantante e vai in sfida tutti i giorni, su Spotify c’è una classifica tutti i giorni. Ragazzi, ma di cosa parlate? Hai contestato lo zero? Bene, ma non ti fare difendere dall’amico del cuore che dà dell’incompetente alla sua insegnate».

Soltanto la pausa pubblicitaria ha messo in stop le polemiche.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Novembre 2021, 19:31

