Amici 20, Sangiovanni nuovo finalista si commuove: «Per la prima volta mi sento compreso». Dopo Aka7even e Giulia Stabile, anche il cantante sbarcherà nella finalissima di sabato 15 maggio che per l'occasione sarà interamente in diretta.

Dopo aver battuto Tancredi e Deddy, Sangiovanni raggiunge Aka7even e Giulia Stabile ed è il terzo finalista di Amici 20. Durante la semifinale il cantautore si è commosso più volte, cosa molto rara per lui.

La prima volta quando la sua Giulia si è aggiudicata la maglietta per accedere alla finalissima di sabato prossimo, la seconda, durante la sua sfida di canto. Commenti entusiastici dei giudici durante le sue esibizioni: «Sei un vero cantastorie, come una calamita e non vogliamo staccarci da te».

«Per me - spiega commosso Sangiovanni mentre ritira la maglia da finalista - significa un po’ aver trovato il mio posto nel mondo. Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto in questo pianeta e per la prima volta mi sono sentito compreso ed è grazie a tutti voi»

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 23:44

