Amici 20, diretta semifinale: ospiti Ermal Meta e i The Kolors. Ecco i finalisti e gli eliminati. Puntata decisiva quella di questa sera che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it per i sette talent rimasti in gioco per la vittoria.

Leggi anche > Amici 20, spoiler ottava puntata: le anticipazioni, i primi tre finalisti, gli eliminati

Questa sera su canale 5 scopriremo i nomi dei finalisti di questa edizione di Amici 20. Se proprio non ce la fate ad aspettare e volete conoscere in anticipo i nomi dei finalisti, potete leggere il nostro spoiler QUI.

In gara per il canto: Aka7even, Sangiovanni, Deddy e Tancredi. In gara per il ballo: Giulia, Alessandro e Serena. Chi di loro riuscirà ad aggiudicarsi un posto nella finalissima?

Ospiti della semifinale di Amici 20: Ermal Meta che presenta il suo nuovo singolo “uno” e la band The Kolors che presenta “Cabriolet”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 20:12

