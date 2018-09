Domenica 30 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un successo di pubblico che conferma “Women for Women against violence – PREMIO Camomilla” un evento unico e straordinario pensato dalle donne per le Donne contro la violenza che le colpisce lasciando i segni nell'anima e nel corpo. Promosso dall’Associazione Consorzio Umanitas Onlus e organizzato dalla sua Presidente, Donatella Gimigliano, in collaborazione con Avs e Madema, il charity event, che sostiene ilcontrasto alla violenza domestica e le donne che lottano contro il tumoreal seno è Patrocinato dalla Rai, Ministero della Salute, Regione Lazio e FERPi, ed è stato presentato da Milena Miconi con la partecipazione straordinaria di Barbara De Rossi.L’evento si è tenuto ieri al The Church Village, struttura del gruppo The Church Resort, presieduto dall’architetto Pietro Di Pierri. Le associazioni beneficiarie di quest’anno sono state Salvamamme per la Valigia di Salvataggioche, in partnership con la Regione Lazio, vuole rispondere alle richiestedelle tante donne in fuga vittime di violenza, e la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) che opera sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica.Dopo una preview della mostra della fotografa Silvia Amodio “Io ero, sono, sarò: donne, prima, durante e dopo il tumore al seno” sono stati presentati alcuni contributi video sulle tematiche, il videoclip “Denuncialo”, singolo di Andrea Febo, regia di Klaus Mayenza, nato da un progetto di Solarialab prodotto (sia bravo che video) da Massimo Castracane con 7 dei più famosi conduttori radiofonici delle maggiori radio italiane, lo spot “Fermati finche’ sei in tempo”, realizzato dalla Croce Rossa di Roma con la Regione Lazio con testimonial Leonardo Bocci e un promo del docufilm «NOMA» di Alessandra Laganà. Durante la serata, che vanta un coordinamento autoriale e di regia diautorevoli firme come Luca Alcini, Alessandro Carrieri, Luca Gregori e Luca Dresda, è stato assegnato il “PREMIO Camomilla”(che s’ispira alle straordinarie virtù terapeutiche della pianta), scultura realizzata magistralmente dal maestro orafo Michele Affidato, ad una selezione di personaggi che si sono distinti per il loro impegno nelsociale e nelle campagne di sensibilizzazione sui due temi.Tra i premiati di questa edizione Carolyn Smith, Martina Colombari (testimonial della campagna Women for Haiti per la Fondazione Rava e #unrossoallaviolenza), presente con Billy Costacurta, Debora Diodati (Presidente Croce Rossa di Roma), Arma dei Carabinieri (ha ritirato il riconoscimento il Generale Andrea Rispoli, Comandante Legione Carabinieri Lazio), Cristiana Mainardi per il film “Nome di Donna” di M. Tullio Giordana, Francesco Schittulli (Presidente LILT – Lega Italiana Lotta contro i Tumori), Matilde D’Errico (per i programmi Amore Criminale e Sopravvissute - Rai3), Claudio Brachino, Direttore Videonews Mediaset per la trasmissione di Rete Quattro “Terzo Indizio”, che era presenta con la moglie, la giornalista Barbara Benedettelli, Andrea Febo, Francesco Montanari,protagonista con Antonia Liskova del corto “La notte prima” di Annamaria Liguori, Silvia Amodio, Alessandra Laganà, Valentina Pitzalis e Katia Villirillo (vittime di un drammatico episodio di violenza), Leonardo Bocci. Straordinaria l’esibizione canora di Cinzia Tedesco, vocalist jazz che ha appena pubblicato il suo nuovo cd Verdi's Mood prodotto dalla Sony e di Andrea Casta, che ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo, "Black Hole Tale”, tratto dal concept album e progetto multimediale “The Space Violin Project”. Lo spettacolo sarà arricchito anche da un brillante monologo di Francesca Nunzi e dalle performance di danza di Alina Camisano e Agostino Solagna, Miriam della Guardia e Francesco De Simone, coreografatida Andrè De La Roche e Alessandro Alcanterini della Move.Al termine dj set a cura di Beatone e Andrea Casta. Ricco il parterre degli ospiti, Flavio Insinna, Nathalie Guetta, Edoardo Siravo, Andrea Roncato, Roberto Fabbricini (Commissario FIGC e Direttore Generale CONI), il vice commissario FIGC, Billy Costacurta, Ivana Ciabatti (Presidente Italpreziosi e Confindustria Federorafi), Laura Delli Colli (Presidente Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani), la patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, Cesare Bocci,Claudia Conte, Ruggero Alcanterini, Presidente del CNIFP (Comitato nazionale Italiano Fair Play), Andrea Petrangeli, general manager di Banca Generali, Leonardo Iacovelli, Sargis Ghazaryan e Vincenzo Manfredi di Softlab, gli assessori Lorenza Bonaccosi (Assessore al Turismo e Pari Opportunità Regione Lazio) e Angela Robbe (Welfare e Politiche Sociali Regione Calabria).