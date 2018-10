Harvard sbarca a Roma: la classe dirigente italiana va a lezione di “Negotiation”

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Dopo il grande successo della prima edizione, il Program on Negotiation della Harvard Law School, in collaborazione con ADR Center, leader nella risoluzione alternativa delle controversie, ha scelto ancora, in Italia, laper lanciare in Europa il corso “Program on Negotiation Global” rivolto a dirigenti, manager e avvocati.Il corso interamente in Inglese, finalizzato alla formazione e alla specializzazione della nuova classe dirigente mondiale, si, sarà suddiviso in 6 moduli e vedrà coinvolti i professori e i più importanti esperti di negoziazione al mondo. Gli iscritti parteciperanno costantemente in modo attivo alle lezioni, scopriranno e acquisiranno nuove ed importanti skills e tecniche di negoziazione, imparando a controllare le proprie reazioni emotive, a gestire trattative complesse e situazioni lavorative sotto stress, per ottimizzare le dinamiche delle relazioni interpersonali e di carriera.della capacità di interazione tra le persone sia nelle attività di business sia nei rapporti interpersonali.“Siamo molto felici di collaborare ancora con– ha dichiarato Guhan Subramanian, Faculty Chair Program on Negotiation della Harvard Law School - Questo corso è modellato sul nostro programma di punta tenuto a Cambridge, nel Massachusetts, per offrire tre giorni di apprendimento intensivo e innovativo, che consentiranno di vivere un'esperienza di apprendimento interattivo, grazie anche al contributo di una dozzina di membri della nostra facoltà, attraverso i nostri moduli video e in videoconferenza con Harvard. Il corso è progettato per essere altamente interattivo, con l'uso di esercizi di negoziazione e simulazioni. Riteniamo che la negoziazione sia una competenza essenziale per tutti i dirigenti e sappiamo che con la formazione tutti possono diventare negoziatori migliore”.Al corso prenderanno parte dirigenti, quadri e direttori esecutivi provenienti sia dal settore privato che dal settore pubblico. Ai partecipanti, al termine di questo intenso programma formativo, sarà rilasciato un certificato di attestazione deldella prestigiosa Harvard Law School. Il corso tenuto nel 2017, oltre a registrare il sold out di iscritti, ha ottenuto eccellenti risultati in termini di soddisfazione dei partecipanti.