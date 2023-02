Violenza a scuola, Valditara: «Dalla parte dei prof, ci vuole rispetto». La docente di Scienze colpita dai pallini non ritira la querela

di Redazione web

Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione, prende posizione in merito ai tanti casi di violenza nelle scuole emersi in questi giorni e in particolare al caso della docente di Scienze colpita tempo fa in testa da un pallino esploso da uno degli studenti dell'Itis Viola Marchesini a Rovigo: «Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti. Riportiamo responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole».

Spari in classe alla prof, Maria Cristina Finatti ai Fatti Vostri: «Posso ritirare la querela contro la classe ma solo a una condizione» Video

Studenti sparano alla prof con la pistola ad aria compressa «per avere più follower su Instagram». Lei denuncia tutti

Parla Maria Cristina Finatti, la prof di Rovigo colpita dai pallini

«Nessuna solidaretà dai colleghi e quella degli alunni somigliava a una condoglianza - ha detto la prof di Scienze Maria Cristina Finatti al Gazzettino-. Le scuse? Poco o nulla, qualche gesto singolo e isolato, ma niente di corale, autentico e veramente sentito. I ragazzi sono superficiali, non li perdono». E non sembra affatto intenzionata a ritirare la sua querela.

La prof di Scienze l'11 ottobre scorso è stata per due volte colpita con dei pallini, all'inizio e alla fine della lezione, sparati in classe da uno studente: tutta la scena fu filmata da un altro studente con uno smartphone, realizzando un video che è stato diffuso su Whatsapp e poi divenuto virale.

Violenza a scuola, Valditara: «Dalla parte dei prof, ci vuole rispetto in classe». La docente di Scienze non ritira la querela: nessuna scusa aut... https://t.co/2VBZaThrCA — Leggo (@leggoit) February 4, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA