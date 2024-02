Wanda Nara in vacanza sulla neve senza Mauro Icardi: «Sono scappata qualche giorno, avevo bisogno di tutto questo»

Wanda Nara ha sempre avuto una vita molto impegnata e lo ha sempre detto anche durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. La showgirl argentina, infatti, deve organizzare tutti gli impegni di lavoro, viaggia da un Paese all'altro, prende tantissimi aerei al mese e, poi, segue anche tutti i suoi bambini. Proprio per questo motivo, ogni tanto, una breve vacanza insieme a chi ama di più, ovvero i suoi figli, è d'obbligo. Wanda, in questi giorni, è in montagna e tra una sciata e l'altra, ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram.