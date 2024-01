Wanda Nara, accordo anti corna per Mauro Icardi: cos'è e quanto vale

Wanda Nara e Mauro Icardi fanno coppia fissa, ormai, da dieci anni e dopo un matrimonio, due figlie e varie crisi di coppia che, tuttavia, sono state superate, ora, sembrano essere più felici e sereni che mai. La prudenza, però, non è mai troppa, soprattutto, in quei casi in cui, in passato, ci sarebbero stati presunti tradimenti.

Ecco, quindi, spiegato il motivo per cui l'imprenditrice argentina avrebbe fatto firmare un accordo anti-infedeltà al marito.