Virus respiratori tra i bambini, picco in tutta Italia: pronto soccorso e reparti pieni. Emergenza in Lombardia

Emergenza in Italia? Un picco di virus respiratori in età pediatrica si sta registrando in questi giorni negli ospedali di tutta Italia. I pronto soccorso e i reparti sono in sofferenza. Soffre la Lombardia. Milano vive in queste ore una vera e propria emergenza: i piccoli pazienti trasferiti negli ospedali di Bergamo e Brescia.

Il picco

Con il freddo in Italia hanno iniziato a diffondersi i virus respiratori, in particolare tra i bambini. Ci sono regioni dove i problemi sono già pesanti, e nei pronto soccorso si creano le prime code, altre che si stanno preparando ad affrontare incrementi importanti di casi di bronchiolite da virus sinciziale, di sindromi influenzali ma anche di polmoniti batteriche. Tra chi è in difficoltà c’è la Lombardia. I reparti di pediatria degli ospedali milanesi sono messi a dura prova.