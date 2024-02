Veronica Lario: «Dopo il divorzio da Berlusconi mi chiamarono velina ingrata. Il Tribunale mi ha tolto tutto»

Apre la finestra sul passato, per una volta. Non prima però di aver spiegato che di solito guarda oltre, "attraverso quella che affaccia sul futuro". Veronica Lario rompe un silenzio che durava dal 2009, anno della separazione da Silvio Berlusconi. Anzi, fa il suo esordio in tv, ospite di una trasmissione televisiva, 'A cena da Maria Latella' su SkyTg24.

