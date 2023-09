Valerio Scanu, il matrimonio con Luigi Calcara a Roma: il dettaglio dell'abito, gli ospiti, la location e la dedica al papà

Valerio Scanu ha detto sì al suo compagno, Luigi Calcara, ieri giovedì 7 settembre 2023. Il cantante ex di Amici è convolato a nozze a Roma in Campidoglio con il suo compagno, Luigi Calcara, 32enne originario di Castelvetrano, in Sicilia, docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza. A ufficiare il matrimonio è stata Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale.

A svelare i dettagli del giorno del sì ci hanno pensato gli invitati che hanno condiviso sui social tantissime immagini. Ad accompagnare entrambi gli uomini sono state le rispettive madri, che hanno camminato con loro fino all’interno del Campidoglio.