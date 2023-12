Valeria Cagnazzo dopo la laurea in medicina vola in Afghanistan con Emergency: «Qui nascono neonati di 800 grammi»

Valeria Cagnazzo, laureata in medicina a Bologna, durante la specializzazione in pediatria è volata in Afghanistan per unirsi a Emergency e lavorare nell'ospedale di Anabah. Da sempre vicina alle cause dei più bisognosi, il volontariato è diventato per la dottoressa Cagnazzo un valore fondamentale, collaborando con Assopace Palestina e mettendo le sue competenze al servizio di comunità vulnerabili in Grecia, Libano ed Etiopia.

In un'intervista al Corriere, la dottoressa originaria del Salento, cita come ideale di riferimento la frase di Rudolf Virchow (famoso lumiare della scienza e patologo tedesco): «La medicina è una scienza sociale e la politica non è altro che medicina su larga scala. Il medico è il naturale avvocato dei poveri». Un'ideale che i medici, secondo lei, dovrebbero fare loro.