Voti più bassi e anni per la laurea: quali sono le università più "difficili" d'Italia? La classifica

Quali sono le università più difficili d'Italia? Non è possibile stilare una classifica con criteri oggettivi. Ma si può calcolare in quali atenei italiani gli studenti abbiano avuto più difficoltà. I dati sono forniti da AlmaLaurea, che calcola la media dei voti di laurea e la media dei voti degli esami, oltre che la percentuale di ragazzi che terminano il percorso in tempo.

