Tumori, lo studio: «In Italia 1 morto su 4 è legato al basso livello di istruzione». Nel 2023 quasi 400mila nuove diagnosi

Uno studio destinato a far discutere. Un morto su quattro in Italia per tumore è riconducibile a bassi livelli di istruzione. Quasi 30mila, 29.727, decessi oncologici nel 2019, fra 30 e 84 anni, sono legati alla scarsa scolarità (22.271 morti negli uomini e 7.456 nelle donne), come evidenziato in uno studio pubblicato sul Journal of Public Health. Tra i fattori socioeconomici in grado di influire sulla mortalità da cancro rientra pertanto il livello del ciclo di studi, che spesso condiziona anche la successiva capacità di reddito.