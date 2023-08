Tradimenti, boom di coppie "scoppiate" ad agosto: la classifica delle città italiane, colpa di luce, caldo e corpi svestiti

Luce, caldo, corpi svestiti: agosto è il mese del richiamo sessuale, dei nuovi amori e del tradimento. Ecco le 12 città italiane più fedifraghe nella graduatoria. E si registrano delle sorprese notevoli. Ecco nel dettaglio le zone dove il tradimento va più di... moda.

Quali sono le città più fedifraghe?

«Sono quelle più esposte alle ondate di calore» sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, che ha calcolato la propensione al tradimento nelle 12 città più “calde” d’Italia.

«Vuoi i bisticci più frequenti per via delle vacanze da trascorrere insieme al partner, vuoi il sole che porta ad un aumento del testosterone, vuoi anche le tentazioni determinate dai corpi più scoperti per il caldo, o vuoi anche tutte le foto hot che le celebrity postano sui social, certo è che agosto è il mese in cui si tradisce di più» spiega Alex Fantini. «Ma è proprio il tradimento la valvola di sfogo che nella maggior parte dei casi non fa altro che consolidare la relazione preesistente» aggiunge.