Prova ad uccidere il nuovo compagno per tre volte in pochi minuti, arrestata una 34enne. Anna aveva denunciato l'ex con le foto dei lividi

Una storia che nel giro di pochi mesi si è completamente ribaltata, quella di Anna Paola Battaglini. Era ottobre dello scorso anno quando la 34enne denunciava le violenze subite dall'ex fidanzato mostrando i lividi su viso e corpo pubblicando le foto sui social: «Donne abbiate coraggio: se i vostri uomini sono violenti non dovete vergognarvi e subirli in silenzio come ho fatto io per tanto tempo con il mio ex... Guardate in che stato mi aveva ridotto... », scriveva. Oggi, l'artista circense veronese è in carcere con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del nuovo partner.