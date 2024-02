Stupro a Catania, chi sono i 7 egiziani accusati dalla 13enne: «Ragazzi normali, dolci. Uno è sotto choc»

Sono fissate a stamattine le udienze di convalida dei fermi dei sette egiziani indagati per la violenza sessuale di gruppo aggravata a una 13enne nei giardini comunali della Villa Bellini a Catania. Sarà il gip del Tribunale per i minorenni a valutare la posizione di tre indagati, compreso il settimo fermato che si è accertato essere un neo maggiorenne. La Procuratrice per i minorenni di Catania, Carla Santocono, redigerà gli atti urgenti, compresa la convalida dei fermi, e poi stralcerà dall'inchiesta la posizione del maggiorenne e trasferirà alla Procura distrettuale il fascicolo che lo riguarda. Stamattina, dunque, il gip Carlo Umberto Cannella, valuterà la posizione di quattro indagati, e non di cinque come si era appreso precedentemente, per i quali la Procura distrettuale, con l'aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo, ha chiesto la convalida del fermo e l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare.