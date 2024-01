Studente critica la scuola e viene sospeso: «Ho chiesto solo una gita all'estero». Scoppia il caso dopo un'intervista

Un caso destinato a far discutere. Parole di troppo dette in un'intervista. Questo il motivo per cui uno studente rischia una sospensione di 12 giorni da scuola. Per il rappresentante dell'Ites Jacopo Barozzi di Modena un sit-in di solidarietà "per difendere il nostro diritto alla libertà di parola e di espressione", scrivono. Nell'intervista a un giornale locale il giovane elencava alcune criticità inerenti la vita scolastica.