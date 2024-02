Studente 14enne si butta dal terzo piano per il brutto voto a scuola, il papà: «Ha preso 2 dopo la settimana bianca, si sentiva mortificato»

A pochi giorni dall'incidente che ha visto uno studente di 14 anni gettarsi dal terzo piano della sua scuola, lo scientifico Savoia, il papà del ragazzino interviene sull'accaduto e racconta come sta il figlio, fa sapere il Corriere Adriatico. Il giovane si trovava in aula insieme a compagni e professore durante la terza ora, quando è caduto dalla finestra ed è atterrato su un cortile. Poco prima, lo studente aveva ricevuto un 2 a un'interrogazione a sorpresa. Soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona, dove si trova ancora oggi.