Strage Palermo, il cognato di Giovanni Barreca: «Non provi a passare per pazzo». Lo moglie uccisa da una settimana, il rito satanico sui figli

«Dentro casa c'è il Diavolo». Nel racconto del piccolo Emanuel, ucciso dal padre a 5 anni, un'immagine che racconta l'orrore di Altvavilla Milicia. Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, e i suoi complici Sabrina Fina e Massimo Carandente saranno presto interrogati davanti al Gip per la convalida dell'arresto. Sulle loro mani c'è il sangue di una famiglia sterminata. Di Antonella Salamone, di 42 anni, e dei figli Kevin ed Emanuel, di 15 e 5 anni.

La strage di Altavilla

Sarebbe stato Barreca stesso a contattare la coppia, conosciuta durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica, poi frequentata in privato, e a chiedere di essere aiutato a liberarsi dalla presenza di Satana che si era impossessato della donna e dei due ragazzini. L'uomo, per motivi ancora non chiari, ha risparmiato la terza figlia 17enne, trovata nella casa dell'orrore illesa e sotto choc. E Fina e Carandente, che nei loro profili social pieni di post a sfondo religioso, sfogano tutto il loro fanatismo, avrebbero accettato.