Strage di Palermo, i due complici «volevano la villetta dei Barreca e si sono vendicati»: spunta il movente economico

Fanatismo religioso, esorcismi, riti satanici. Si è detto di tutto sulle motivazioni della strage famigliare ad Altavilla Milicia. Giovanni Barreca ha ucciso la moglie e i due figli Kevin (16 anni) ed Emmanuel (5). Insieme a lui, avrebbero agito due complici, Massimo Carandente e Sabrina Fina, coppia di palermitani di cui dovrà essere chiarita la posizione. Di loro sappiamo che sono due fanatici religiosi, come il muratore autore della strage. Ma ci sarebbe un altro elemento emerso nelle ultime ultime ore. Come riporta Repubblica, i due avevano messo gli occhi sulla villetta dei Barreca e nelle loro intenzioni c'era anche l'idea di entrarne in possesso.