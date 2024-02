Stefano De Martino suona al piano e sorprende i fan: «È da stamattina che…»

Stefano De Martino a sorpresa, con la sua performance al pianoforte su Instagram. Un nuovo talento? In realtà no. Il conduttore di Bar Stella si è esibito solo qualche rara volta in pubblico ed ha una passione smisurata per il pianoforte. D'altronde lo suona anche molto bene. Nel video Instagram infatti Stefano De Martino si mostra ai suoi follower mentre sta suonando il pianoforte. A quanto pare quindi, oltre alla danza, il conduttore ha anche un altro talento. Insomma, Stefano De Martino è proprio un uomo multitasking soprattutto nel mondo dello spettacolo.