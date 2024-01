«Parlare di soldi col datore di lavoro in Italia è ancora un tabù, ma non dovrebbe. Ecco perché e come negoziare il tuo stipendio»

In Italia, parlare di quanto guadagni è stato a lungo considerato un tabù, anche durante un colloquio di lavoro. Solo il 16% degli annunci indica in modo trasparente lo stipendio. Una situazione molto diversa dai paesi vicini, come la Germania, dove il 25% degli annunci include dettagli sul salario, o il Regno Unito, dove viene specificato addirittura nel 75% dei casi.

Ma, come spiega Gianluca Bonacchi di Indeed Italia, non dovremmo temere di parlare di salario durante un colloquio. Al contrario, negoziare il proprio stipendio dimostra di conoscere i propri punti di forza e la propria ambizione. «Spesso temiamo di fare una brutta impressione al futuro datore di lavoro, ma non è così», ha spiegato. «Negoziare il proprio stipendio dimostra consapevolezza del proprio valore e dell’impegno che ci assume nei confronti dell’azienda per cui si vorrebbe lavorare».

Ecco allora i 6 passaggi chiave per raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti.