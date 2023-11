Sinner, quanto guadagna il tennista? Il patrimonio tra premi e sponsor da oltre 12 milioni di euro

Jannik Sinner è il più giovane tennista italiano ad aver mai vinto un torneo nell’era Open. Il numero quattro al mondo del ranking dell'Atp Tour ha ventidue anni ha già una carriera ricca di successi. A Wimbledon 2023 è arrivato in semifinale, ottenendo poi a Toronto il suo primo successo in un Master 1000 vincendo poi anche il 500 di Pechino.

Golden boy

Dopo il successo alle Next Gen ATP Finals 2019, ha impressionato tutti al Roland Garros - primo classe 2001 a raggiungere gli ottavi in uno Slam - dove partendo non da testa di serie è arrivato ai quarti cedendo solo un set ed eliminando colleghi del calibro di David Goffin e Alexander Zverev. Alle ATP Finals è successo l'incredibile: il tennista d isan Dadido ha sconfitto Novak Djokovic entusiasmando gli appassionati e non solo diventando così il tennista italiano più giovane ad aver vinto un torneo da quando ci sono gli Open.