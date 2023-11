Sciopero treni 30 novembre, lo stop a sorpresa di Trenitalia e Italo: ripercussioni su alta velocità, Intercity e regionali. Orari e corse garantite

Sciopero dei treni oggi, giovedì 30 novembre 2023. Lo stop dei vettori Trenitalia e Italo è stato indetto dai sindacati per otto ore in risposta all'incidente ferroviario di Corigliano-Rossano in cui è morta la capotreno Maria Pansini e il conducente del camion contro il quale si è scontrato il treno regionale da lei condotto. Lo sciopero è in programma dalle ore 9 alle 17 di oggi. I sindacati di base si sono spinti anche oltre, annunciando uno sciopero di 24 ore per tutto il settore. Il Garante "pur riconoscendo le ragioni della protesta" ha invitato però tutti i sindacati "a contenere" l'astensione "a 8 ore, dalle 9 alle 16.59".