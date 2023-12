Michael Schumacher come sta? Sono passati ormai dieci anni dal tragico incidente che ha cambiato per sempre la vita dell'ex campione della Ferrari. Era il 29 dicembre 2013, il giorno in cui il pilota cadde dagli sci battendo la testa. Oggi è un suo caro amico ed esperto di F1, Giorgio Terruzzi, a parlare e a raccontare come sono stati questi 10 anni.