Sanità a due facce: dal Sud al Nord in cerca di cure, crescono gli emigranti della salute

Non solo per lavorare ma anche per curarsi, dal Sud verso il Nord è in corso una vera e propria migrazione per la salute. A raccontare questo fenomeno, che vede ancora una volta l'Italia correre a due velocità, è il rapporto 2021 della Fondazione Gimbe sulla mobilità sanitaria.



VIAGGI DELLA SPERANZA

Emerge infatti che dal 2020 al 2021 i viaggi per curarsi sono aumentati del 27,6%, con circa 800 mila persone che hanno deciso di spostarsi portando così da 3,33 a 4,25 miliardi di euro la spesa complessiva destinata alla mobilità sanitaria.