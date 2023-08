Sacha Chang, chi è il 21enne che ha ucciso padre e amico prima di fuggire. I carabinieri: «Estremamente pericoloso». Diffusa la foto

Sacha Chang è il ragazzo di 21 anni di orgine Cino-Olandese che mercoledì pomeriggio ha ucciso il padre e un amico di famiglia a coltellate prima di fuggire nei boschi attorno a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. I carabineiri hanno ricevuto l'autorizzazione della Procura a diffondere le foto del giovane che ha fatto perdere le proprie tracce per raccogliere le eventuali testimonianze dei cittadini e allo stesso tempo metterli in guardia: è considerato un soggetto estremamente pericoloso. Chiunque abbia informazioni è invitato a chiamare il 112.

Chi è Sacha Chang

Il fuggitivo Sacha Chang è affetto da disturbi psichici. Da alcuni giorni era ospite di una famiglia che abita a Montaldo di Mondovì. Secondo una prima descrizione del giovane, è alto circa1 metro e 75, indossa una maglietta e pantaloncini.