Rossella Cominotti uccisa dal marito: il satanismo, la droga in albergo e la versione dell'uomo che non torna. I misteri delle ultime ore

«Io e Rossella avevamo deciso di farla finita insieme, ma dopo averla uccisa io non ce l'ho fatta». La versione di Alfredo Zenucchi, fermato dai carabinieri in Lunigiana mentre si allontanava in macchina dopo aver ucciso la moglie, sembra essere confermata da una lettera che la donna ha scritto prima di morire.

«C’è una lettera, apparentemente scritta dalla donna e sottoscritta da entrambi, che palesava i propositi suicidi. Il medico legale intervento sul posto constatava che la donna sarebbe deceduta a seguito di uno choc emorragico», ha fatto sapere la Procura di La Spezia. Ma i punti da chiarire sono ancora tanti.