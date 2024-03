Sciopero 8 marzo 2024 a Roma: dalla scuola ai trasporti, orari e fasce di garanzia

Venerdì è una giornata ricca di manifestazioni che mobilitano le città italiane, in primis Roma. La giornata internazionale della donna, che si celebra l'8 marzo porta anche quest'anno uno sciopero generale, proclamato dai sindacati di base Usb, Cub, Adl Cobas, Usi e anche dalla Cgil, è stato promosso dall’associazione Non una di meno e riguarda tutte le categorie, pubbliche, private e cooperative per l’intera giornata.

I trasporti

Il trasporto pubblico locale di Roma non dovrebbe subire disagi. Tram, metro, autobus, circoleranno senza problemi. I treni regionali gestiti da trenitalia hanno aderito allo sciopero che dura 24 ore. Le fascie di orario di garanzia per le corse sono dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Particolare attenzione perchè questi disagi potrebbero verificarsi anche prima.