Re Carlo in chiesa a Pasqua con Camilla ma lontano da tutti. La telefonata alla Regina e perché Harry è arrabbiato

Carlo come Elisabetta. Il sovrano del Regno Unito e del Commonwealth è pronto domenica 31 marzo, Pasqua, ad adempiere ai suoi doveri regali. Nonostante il cancro e le cure e con la fatica che avanza. Saluterà la folla durante la breve passeggiata verso la Cappella di San Giorgio. Così come, spiegano gli esperti reali citati dal Daily Mirror, la defunta Regina Elisabetta II durante la sua ultima apparizione sul balcone di Buckingham Palace. Una testimonianza verso i sudditi e il mondo dell'encomiabile impegno della royal family per i doveri della corona.

Nell'ultimo giorno della celebrazione del Giubileo di Platino del 2022, Sua Maestà sbalordì il mondo, nonostante non si sentisse bene. In quella occasione, si legge sul Mirror, fu proprio il figlio Carlo a incoraggiare la madre. Lui che ora vive forse il momento più complicato della sua vita.