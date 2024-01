​«Carlo era a raccogliere funghi e non al capezzale della Regina Elisabetta II. Non è riuscito a vederla prima che morisse»

La morte di un genitore porta smarrimento e dolore. Uno sconforto difficile da superare. Lo stesso sentimento dei membri della Royal family quando è morta (l'8 settembre 2022) la Regina Elisabetta II. Pietra miliare della famiglia. Risolutrice come madre e nonna di controversie in famiglia e come sovrana di crisi diplomatiche e istituzionali nel mondo. Settant'anni di regno indiscusso. Una vita che ha attraversato la storia del Regno Unito e di un'intera era. Un'icona. Una moglie e una madre.

Per anni il figlio, oggi Carlo III, ha atteso di ascendere al trono. Sembrava fatta al matrimonio con Camilla, il 9 aprile 2005, quando in molti attendevano l'abdicazione. Tuttavia, il principe ereditario ha dovuto attendere altri 17 anni da quel giorno prima di poter indossare la corona. Dopotutto, Elisabetta II non aveva scelta: la sua vita coincideva con il suo destino da sovrana. Per la Regina gli equilibri costituzionali del Regno erano inviolabili, nonostante i problemi di salute, le perdite (si pensi a quelle dell'amata sorella, Margaret, contessa di Snowdon, o del marito, il principe Filippo), i dolori e i drammi della vita.