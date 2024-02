Prezzi troppo alti al ristorante, si siedono al tavolo e poco dopo se ne vanno: «Usciamo a testa alta, siamo poveri e non ci vergogniamo»

Si organizza una serata fuori con gli amici per staccare un po' dagli impegni quotidiani e, camminando per le strade della città, si vede un ristorante che sembra interessante. Una volta seduti si apre il menù e ci si rende conto che i prezzi sono più alti del previsto e purtroppo le nostre finanze non riescono a coprire un costo simile. Cosa fare?

Le opzioni sono essenzialmente due: rimanere e ragionare su quali saranno le rinunce da fare nelle prossime settimane per poter pagare il conto, oppure alzarsi e andarsene tra le possibili occhiatacce dei gestori e degli altri clienti.

Due ragazzi hanno deciso di uscire dal ristorante a testa alta, senza vergognarsi delle proprie difficoltà economiche, pubblicando una clip sui social in modo da incoraggiare chi si dovesse trovare in una situazione simile a fare lo stesso.