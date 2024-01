Aron è morto: «Il suo corpo non ha retto». Addio al pitbull bruciato in piazza dal padrone a Palermo

Speranza finita per Aron, il pitbull bruciato vivo dal suo padrone in una piazza nel centro di Palermo. Il cane, annuncia la Lav locale, è morto nella clinica veterinaria che lo aveva preso in cura dopo l'orribile gesto che aveva scatenato solidarietà e indignazione in tutti gli amanti degli animali. Aron era stato ricoverato grazie all’intervento di un passante, e aveva riportato ustioni su oltre l’80% del corpo e gravi danni agli organi interni.