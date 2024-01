Pensione anticipata a 64 anni: calcolo, importi e nuove tabelle dell'assegno: ecco come funziona

Pensione anticipata a 64 anni con 20 di contributi, come funziona? A differenza della pensione anticipata ordinaria, che richiede almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne), per la pensione a 64 anni si richiedono solo 20 anni di contribuzione. Con la nuova Legge di bilancio, è stato fissato anche un tetto massimo oltre il quale l'assegno previdenziale non potrà andare. Ecco i calcoli, gli importi e le simulazioni per chi dovesse scegliere questa opzione.