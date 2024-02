Pensioni, Ape sociale prorogata al 31 dicembre: nuovi limiti di età (e motivi per cui può decadere). La circolare Inps

Pensioni. Ape sociale fino al 31 dicembre con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio. La proroga dell'anticipo pensionistico, sancito dall'ultima Legge di Bilancio, è ora ufficializzata dall'Inps. Con la circolare numero 35 del 20 febbraio, l'ente previdenziale specifica infatti che l'Ape Sociale è riconosciuta in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi. E mette in rilievo quali siano i limiti di incumulabilità dell'anticipo pensionistico con i redditi di lavoro.