Niente affitto a Pavia per un 22enne di colore: «Un ragazzo italiano è la scelta preferita di tutti»

Ha risposto a un annuncio online per avere una stanza in affitto al costo di 300 euro al mese, in un quadrilocale a due piani nella zona degli istituti scientifici di Pavia. Ma la risposta è stata negativa.

Menin Hubert Don, 26 anni, studente di Bioingegneria all'Università di Pavia e atleta della società «Cento Torri», è convinto che il no ricevuto nasconda un pregiudizio di natura razziale. Ecco quanto accaduto.

